Тегеран, , 08:39 — REGNUM 20 августа иранский атташе по экономическим вопросам в Басре заявил, что Ирак готов поддерживать совместные инвестиции с Ираном в сельскохозяйственную, техническую и инженерную области. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Абдол Амир Рабихави отметил, что сельскохозяйственная деятельность в Ираке рассматривается как подходящая возможность для экспорта продовольственной продукции в прибрежные государства Персидского залива.

Он также упомянул о стремлении Ирака наладить совместные инвестиции в производство курятины и яиц, заявив, что многие иранские компании осуществляют инвестиции в Ирак без каких-либо препятствий.

Рабихави призвал изменить экспортную стратегию Ирана с целью выйти на иракский рынок и успешно конкурировать с крупными экспортерами в этой стране, что также должно положительно отразиться на динамике отношений двух государств.