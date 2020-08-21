Тегеран, , 08:37 — REGNUM 20 августа коммерческий директор нефтяной компании Персидского залива Star Oil Company в русле снижения влияния жестоких санкций на Иран взял курс на поставку материалов, деталей и оборудования, которые необходимы для того, чтобы воспользоваться потенциалом отечественных производителей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам Эмада Зарей, основная политика, проводимая менеджерами нефтяной компании «Звезда Персидского залива», заключается в поддержке отечественных производителей и поставщиков.

«Такой подход сыграл большую роль в развитии производства, повышении конкурентоспособности и уровня качества выпускаемой продукции», — подчеркнул он. Зарей отметил, что такие детали, как компрессоры и насосы, теперь производятся отечественными компаниями.

Нефтеперерабатывающий комплекс «Звезда Персидского залива», известный как газоконденсатный комплекс иранского портового города Бандар-Аббас, с ежедневной мощностью переработки 360 000 баррелей газового конденсата, предназначен для производства бензина, газойля, газового конденсата и реактивного топлива.