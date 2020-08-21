Москва, , 02:26 — REGNUM Baring Vostok, которому подконтрольна компания Evison Holdings Limited, прокомментировал сообщение банка «Восточный» о прекращении у крупного акционера права распоряжаться существенной долей голосующих акций. В пресс-службе фонда ИА REGNUM пояснили, что «Evision не сокращал долю владения в банке «Восточный», но часть голосующих акций была арестована по иску Финвижн в рамках продолжающегося корпоративного конфликта в банке».

В начале августа 2020 руководитель правления банка официально сообщила о том, что вместо 41,6% доли уставного капитала Evison Holdings Limited (конечный бенефициар — гражданин США Майкл Джон Калви) может распоряжаться лишь 9,32%. В сообщении не пояснялись причины таких изменений.

Напомним, ещё год назад суд удовлетворил иск компании «Финвижн холдингс» о продаже ей почти 10% акций банка. Исполнить решение должна была кипрская компания.

Также в арбитраже Амурской области до сих пор до конца не рассмотрен иск банка к «Эвизон Холдингз Лимитед» и Майклу Калви о взыскании 9 803 837 474 рублей. Данная сумма заявлена истцом как убытки, причинённые «в период, когда компания «Эвизон» являлась мажоритарным акционером». В частности, за массовое увольнение бывших сотрудников «Юниаструм Банка» заявитель насчитал ответчикам более 8,19 млрд рублей убытков, за погашение кредита перед банком «путем передачи субординированных облигаций самого банка с нарушением эмиссионных документов, требований Банка России и по завышенной цене» — более 528 млн рублей, а за заключение с ООО «Национальная служба взыскания» договоров оказания «Восточному» услуг, которые, по мнению истца, оплачивались, но фактически не оказывались, — 1,082 млрд рублей. По этому спору арбитраж ещё осенью 2019 года взял под арест 334 212 114 332 обыкновенные именные акции банка, которые принадлежат Evison Holdings Limited.

Следующее заседание по делу назначено на 7 сентября 2020 года.