Вашингтон, , 00:36 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к концу торгов 20 августа показали умеренный рост. Как следует из данных торговых площадок, наибольший интерес у инвесторов вызывают технологические компании.

S&P 500 вырос на 10,66 пункта (0,32%), до 3385,51 пункта. Nasdaq вырос на 118,49 пункта (1,06%), до 11 264,95 пункта.

В то же время индекс Dow Jones к концу сессии поднялся лишь на 46,85 пункта (0,17%), до 27 739,73 пункта.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI к концу сессии подешевели на 0,16%, до уровня $43,75 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США 20 августа торгуются в «зелёной зоне», Nasdaq и S&P 500 снова приблизились к рекордным значениям.

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