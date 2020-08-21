Ростов-на-Дону, , 00:14 — REGNUM Здание речного вокзала в Ростове-на-Дону выставили на продажу. Вокзальный комплекс на улице Береговой собственник оценивает в 800 млн рублей.

В здании располагаются помещения площадью 8,1 тыс. кв. метров и 995 кв. метров эксплуатируемой кровли. Здесь арендуют офисы, расположен ресторан «Тихий Дон» с летней площадкой, аптека и другие организации, пишет «Город N». Также в стоимость входит земельный участок площадью 14 тыс. кв. метров и парковка площадью почти 3,5 кв. метра.

При этом часть офисов и часть первого этажа, который занимает супермаркет «Тихий Дон», продаваться не будут.