Ростов-на-Дону, , 00:23 — REGNUM В Ростовской области в 2020 году долгожданное жильё получат более 700 обманутых дольщиков. Часть жертв строительных пирамид уже справили новоселье, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

В текущем году в эксплуатацию сдано четыре объекта, строительство которых остановилось по вине застройщиков. Ключи от жилья в многоквартирных домах получили 262 человека. До конца года около 500 дольщиков справят новоселье в Ростове-на-Дону, Шахтах и Новошахтинске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель донского губернатора Виктор Вовк сообщил, что в 2020 году более 730 человек исключат из реестра обманутых дольщиков. Пять многоквартирных домов планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

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