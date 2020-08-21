Ростов-на-Дону, , 00:05 — REGNUM Школы Ростовской области в ближайшее время получат 403 млн рублей на работу в особых условиях. Средства выделены из региональной казны, сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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«Подписан документ, в соответствии с которым из областного бюджета направлено 403 млн рублей на оснащение учебных заведений бесконтактными термометрами, защитными и дезинфицирующими средствами. Ранее, ещё до проведения ЕГЭ, на эти цели было выделено 72 млн рублей», — отметил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что Василий Голубев заявил о проведении школьных линеек 1 сентября. Торжественно отметить День знаний смогут первоклассники и выпускники.

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