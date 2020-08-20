Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Котировки акций американского производителя электромобилей Tesla впервые превысила $2 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

В ходе торгов в четверг, 20 августа, котировки Tesla выросли на 7%, достигнув $2003 за акцию.

Таким образом, рыночная капитализация компании Илона Маска достигла $372 млрд, обогнав крупнейшую американскую сеть розничной торговли Walmart.

Годом ранее стоимость одной акции Tesla составляла около $260.

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