Нур-Султан, , 08:30 — REGNUM Общее замедление мировой торговли привело к снижению в первом полугодии текущего года внешнеторгового оборота Казахстана почти на 7,5%. В абсолютных цифрах показатель составляет 42,5 млрд долларов. Об этом 20 августа сообщает Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление министра торговли и интеграции Казахстана Бахыта Султанова.

В рамках Евразийского союза, по словам министра, снижение внешней торговли еще больше и достигает 10%. Отмечается, что экспорт казахстанской продукции снизился вдвое сильнее, чем импорт, — более, чем на 9%.

При этом подчеркивается, что в 2019 году внешнеторговый оборот Казахстана превысил 96 млрд долларов.