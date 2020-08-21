Пекин, , 08:20 — REGNUM

Согласно данным, опубликованным в Китае за семь месяцев, более чем на 2% снизились объемы прямых китайских инвестиций за рубеж, сообщает 20 августа Синьхуа со ссылкой на распространенные официальные данные.

За указанный период общий объем инвестиций, по сведениям из министерства коммерции КНР, составил почти 424 млрд юаней (более 60 млрд долларов).

При общем сокращении внешних инвестиций вырос их объем в страны, вовлеченные в проект «Пояса и пути», который увеличился почти на треть. Основные сектора и сферы китайских инвестиций в указанный период составили производство, деловые услуги, лизинг, а также розничная торговля. Достаточно высокий объем внешних вложений КНР, достигший почти 122 млрд долларов, также отмечен в строительстве, что более чем на 4% превышает показатели 2019 года.