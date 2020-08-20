Лондон, , 20:58 — REGNUM Мировые цены на нефть снова падают 20 августа, марка Brent к настоящему моменту подешевела примерно на 1,5%.

К настоящему моменту октябрьские фьючерсы Brent упали в цене на 66 центов (1,45%), до $44,71 за баррель. Октябрьские фьючерсы WTI подешевели на 45 центов (1,04%), до $42,66 за баррель.

Нефть марки Brent находится вблизи $45 за баррель уже вторую неделю — чуть выше или чуть ниже «заколдованной» отметки.

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