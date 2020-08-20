Москва, , 20:50 — REGNUM Снижение ВВП России в июле составило 4,7% в годовом выражении после 6,4% месяцем ранее. Об этом говорится в опубликованном 20 августа обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности».

За период с января по июль 2020 года ВВП страны, по оценке ведомства, снизился на 3,8% в годовом выражении.

В обзоре отмечается, что наиболее активное восстановление в июле наблюдалось в секторах, ориентированных на потребительский спрос. Так, спад оборота розничной торговли замедлился до 2,6% в годовом выражении с 7,7% месяцем ранее, что произошло преимущественно за счёт непродовольственного сегмента (снижение замедлилось до 2,7% с 11,3% соответственно).

«В сфере услуг обороты остаются существенно ниже уровней прошлого года в условиях сохранения ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в обзоре.

Вместе с тем, по данным Минэкономразвития, и в этом сегменте наблюдалось постепенное улучшение ситуации: темпы падения объёма платных услуг населению в июле замедлились до 25,5% с 31,4% в июне, сокращение оборота общественного питания — до 28,2% с 42,9% соответственно.

Значимый вклад в улучшение динамики ВВП в июле, по оценке министерства, внесли также обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что ВВП России в первом полугодии 2020 года, по предварительной оценке, сократился на 3,6% в годовом выражении.

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