Курган, , 20:02 — REGNUM В Курганской области объём ипотечных кредитов, выданных в первом полугодии 2020 года, вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба отделения по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка РФ.

За первое полугодие 2020 года жители Курганской области взяли в ипотеку 6,3 млрд рублей, банки оформили 3,8 тысячи ипотечных жилищных кредитов. Средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась с 10,27% в июне 2019 года до 7,75% годовых в июне 2020-го.

Меж тем объём потребительских кредитов в регионе сократился на 3%: с 23,8 млрд рублей за первое полугодие 2019 года до 23,2 млрд рублей за шесть месяцев 2020 года. Общий объем кредитования физических лиц за год вырос на 1%.