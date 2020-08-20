Москва, , 19:29 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за период с 10 по 17 августа выросла на две копейки и достигла 45,68 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Цена на дизельное топливо за этот же период в среднем не изменилась и сохранилась на уровне 48,04 рубля за литр.

По состоянию на 17 августа средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 43,11 рубля, марки АИ-95 — 46,88 рубля, марки АИ-98 — 52,83 рубля.

По данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 12 центрах субъектов Федерации. Наиболее значительно он подорожал в Южно-Сахалинске — на 1,7%.

Снижение цен на бензин также отмечено в 12 региональных центрах. Более всего он подешевел в Петрозаводске — на 0,6%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены бензин за неделю в среднем не изменились.