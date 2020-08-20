Чебоксары, , 19:29 — REGNUM Пятилетнюю программу газоснабжения и газификации Чувашии подписали сегодня, 20 августа, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и врио главы республики Олег Николаев. Она вступит в действие после завершения действующей, рассчитанной на 2016−2020 годы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы Чувашии.

Врио главы Чувашии Олег Николаев Cap.ru

По словам Миллера, на 2021−2025 годы в приоритете будет сельская газификация. Новая программа газоснабжения и газификации предусматривает строительство за счёт газовиков 73 км межпоселковых газопроводных сетей, что позволит подвести голубое топливо к 13-ти населённым пунктам в чебоксарском Заволжье, Алатырском и Яльчикском районах.

Чувашия взяла на себя обязательства по строительству 82 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа почти 2,5 тыс. домовладений и шести котельных.

По данным чувашских властей, с 2005 года уровень газификации республики вырос на 19,3% и на начало 2020 года достиг 93,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах продолжается строительство газопровода в Заволжье. Его протяжённость составит 52 км, в том числе 21 км будет проложен по территории Марий Эл, 31 км — по Чувашии. Также будут построены внутрипоселковые газораспределительные сети.