Тюмень, , 19:19 — REGNUM Полёты из Екатеринбурга в Тюмень возобновляются с 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Кольцово».

Самолет Павел Латышов © ИА Красная Весна

Рейсы по маршруту Екатеринбург — Тюмень будут осуществляться пять раз в неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям авиакомпанией «ЮТэйр». Пассажиров будут перевозить самолёты ATR-72−500 вместимостью 70 мест.

Напомним, авиасообщение между Екатеринбургом и Тюменью было приостановлено в апреле 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 августа вновь запущен скоростной электропоезд «Ласточка» по маршруту Тюмень — Екатеринбург.

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