Нижний Новгород, , 19:18 — REGNUM 14 тысяч жителей Нижегородской области могут получать лекарства по федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Лекарства в течение года могут получать пациенты, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также операции по аортокоронарному шунтированию, ангиопластику коронарных артерий со стентированием или катетерную абляцию.

В Нижегородской области льготные препараты отпускаются с 10 марта. В перечне бесплатных лекарств 23 международных непатентованных наименования.

«Как правило, нашим пациентам лекарства нужны на постоянной основе. На них необходимо тратить от 3 до 5 тысяч в месяц, и для многих это немалые деньги. Теперь у таких пациентов есть возможность получать лекарства бесплатно», — отметил главный врач специализированной кардиохирургической клинической больницы имени Королева Антон Максимов.

На региональную программу по лекарственному обеспечению граждан, перенесших сердечно-сосудистые заболевания, Нижегородской области выделено 348,7 млн рублей, в том числе 334,7 млн рублей — из федерального бюджета и 13,9 млн рублей — из областного.