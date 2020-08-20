Нарьян-Мар, , 18:25 — REGNUM Власти Ненецкого автономного округа начали готовиться к встрече 2021 года: в округе объявили тендер на закупку новогодних подарков.

Подарки для детей Цитата из м/ф «Дед Мороз и лето». Реж. Валентин Караваев. 1969. СССР

Как сообщили ИА REGNUM в Управлении государственного заказа НАО, в этом году впервые поставщик подарочных наборов будет определён по результатам конкурсного отбора, а не посредством открытого аукциона, как это было ранее. Такое решение было принято с целью выбора наиболее квалифицированного поставщика, обладающего необходимым опытом оказания требуемых услуг, снижения вероятности демпинга и как следствие — возможных срывов запланированного мероприятия.

В качестве заказчика новогодних наборов выступает Комплексный центр социального обслуживания НАО. По условиям государственного контракта все наборы должны быть доставлены в Нарьян-Мар и населенные пункты округа до 11 декабря. На их приобретение из окружного бюджета выделено 8 млн рублей.

Как пояснили в департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты НАО, новогодние подарки от администрации округа положены детям от 1 года, не посещающим детский сад, воспитанникам дошкольных образовательных организаций и ученикам начального звена.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году новогодней столицей России станет Калуга. 7 января 2021 года новогоднюю эстафету город торжественно передаст Нижнему Новгороду.