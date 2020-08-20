Чебоксары, , 18:21 — REGNUM В Чувашии антимонопольщики заинтересовались торгами по дорожному ремонту с начальной ценой в 13,5 млн рублей. В действиях двух участников в ведомстве усматривают признаки нарушения закона о защите конкуренции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФАС.

В управление поступила жалоба по торгам, касающимся ремонта покрытия проезжей части улицы Комсомольская в Новочебоксарске. Начальная цена контракта составляла около 13,5 млн рублей. Заявитель предложил, что два общества заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цен на торгах.

В ходе изучения обращения УФАС возбудило дело в отношении компаний «Элиста» и «Дорстройсервис» по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 закона о защите конкуренции («Повышение, снижение или поддержание цен на торгах»).

«Аукцион завершился с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта, а компании при участии в торгах использовали единую инфраструктуру», — считают чувашские антимонопольщики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее УФАС Чувашии выявило в действиях регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) признаки нарушения закона о защите конкуренции.

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