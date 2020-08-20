Бишкек, , 18:18 — REGNUM На реконструкцию и модернизацию Ат-Башинской ГЭС выделено 647 млн сомов (610 млн рублей) из средств швейцарского гранта и 266 млн сомов (250 млн рублей) от нацэнергохолдинга. Об этом стало известно в ходе рабочего визита президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в Нарынскую область.

Главе государства доложили о том, что полностью завершить модернизацию Ат-Башинской ГЭС планируется в 2022 году, что позволит увеличить ее установленную мощность (40 МВт) и продлит срок службы оборудования еще на 35 — 40 лет.

«Своевременная модернизация ГЭС удовлетворит стабильную потребность населения и предприятий в электроэнергии, что создает основу для экономического развития страны и благоприятные условия для проживания людей», — заявил президент Жээнбеков, выслушав отчет о ходе работ.