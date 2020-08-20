Москва, , 18:11 — REGNUM Чистая прибыль российских банков в январь-июль 2020 года составила 761 млрд рублей. Такие данные приводятся в новом обзоре Банка России «О развитии банковского сектора».

При этом в июле чистая прибыль банков составила около 131 млрд рублей, что в 1,9 раза больше показателя за предыдущий месяц, а также выше среднемесячной прибыли за 2019 год (около 110 млрд рублей).

В комментарии регулятора отмечается, что «рост прибыли в основном обеспечили несколько крупных банков за счёт валютной переоценки на фоне ослабления курса рубля, а также роста чистого процентного дохода и дохода по торговым операциям благодаря росту портфелей и восстановлению деловой активности».

При этом Центробанк отмечает рост как количества, так и доли прибыльных банков. Сообщается, что положительный финансовый результат после налогообложения в июле показали 258 кредитных организаций, что составляет 68% от общего числа организаций, действовавших на 1 августа. Месяцем ранее таких банков было 245, или 63% от общего количества.