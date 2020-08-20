Москва, , 18:10 — REGNUM Удорожание на 13% с начала года стоимости студий и однокомнатных квартир эконом-класса связана с режимом самоизоляции. Об этом 20 августа корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Сергей Хестанов.

По его словам, режим самоизоляции подтолкнул часть людей в целях безопасности приобрести жилье, чтобы переселить туда пожилых родственников или переехать самим.

«Это не слишком большой сегмент, но кто-то относится к покупке квартиры, как к способу снизить свои риски — отселить пожилого родственника, жить отдельно», — сказал Хестанов.

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