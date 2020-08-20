Москва, , 18:02 — REGNUM Рост стоимости бюджетных квартир площадью до 32 квадратных метров на 13% является следствием опасений населения относительно экономической ситуации в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Одна из причин роста стоимости недорогих квартир связана с тем, что некоторые лица используют покупку как один из способов снизить свои риски, связанные с рисками девальвации. Это традиционная политика, и удивляться этому не стоит, считает экономист.

«В обществе всегда есть доля людей, у которых с финансами все более или менее нормально, и, будучи напуганными, многие из них просто реализовали свои страхи путём покупки недвижимости. Неизвестно, что будет с деньгами, а с недвижимости — хоть какой-то доход, можно сдавать в аренду. Так всегда было», — сказал Хестанов.

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