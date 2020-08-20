Сыктывкар, , 17:41 — REGNUM В преддверии нового учебного года 31 автобус «ПАЗ» и 6 микроавтобусов «ГАЗель» поступили в 36 образовательных организаций Республики Коми. Как отметил врио главы региона Владимир Уйба, новые автобусы — это прежде всего забота о безопасности детей, которые будут ездить от дома до школы в современном и безопасном транспорте.

«Автобусы в северном исполнении, в них есть печки. Мы понимали, что в регионе целый парк устаревших автобусов, приобретение транспорта было экстренным, но важно, что успели к началу учебного года. До конца года мы на 100% закроем потребность образовательных организаций в автобусах для перевозки детей», — отметил Уйба.

Шесть автобусов ПАЗ ушли в образовательные организации Воркуты, по три автобуса и одной ГАЗели — в Княжпогостский и Ижемский районы. В Сысольский район выехали два ПАЗа и одна ГАЗель, в Сыктывдинский район — два автобуса. В Сыктывкар, Удорский, Прилузский и Троицко-Печорский районы отправились по два автобуса.

Как передает ИА «Комиинформ», в школы Печоры выехали один «ПАЗ» и две «ГАЗели», в Усть-Вымский район — один автобус и одна «ГАЗель». По одному «ПАЗу» отправились в Инту, Усть-Куломский и Койгородский районы. Министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова рассказала, что потребность в школьных автобусах была, и нужно было принимать какие-то решения.

«За помощью мы обратились к врио главы Коми, после чего на приобретение 52 автобусов из республиканского бюджета были выделены 113 млн рублей. Все сложилось благополучно, и в преддверии нового учебного года автобусы разъехались по своим школам», — отметила Якимова. Врио главы лично проверил один из автобусов и рассказал журналистам о новой системе безопасности.

«Система безопасности автобуса блокирует движение при открытой двери и когда ребенок стоит на подножке. Также для пассажиров школьных автобусов предусмотрены четырехточечные ремни безопасности, в прошлой модели их не было», — поделился Уйба.

Руководитель региона также сообщил, что республика задумалась о приобретении транспорта для перевозки детей дошкольного возраста. Такой класс автобусов не сертифицирован, и сейчас Минпромторг проводит сертификацию по заявке Республики Коми.

Новые автобусы будут предусмотрены для того, чтобы перевозить дошкольников в театры и на праздники.