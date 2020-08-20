Ростов-на-Дону, , 16:54 — REGNUM В Аксайском районе Ростовской области построят машиностроительный завод «Bonum» за 900 млн рублей. Строительство предприятия, начавшееся в 2018 году, планируется завершить в 2024 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

Площадь нового предприятия по серийному производству прицепной, полуприцепной техники и автокомпонентов составит 70 тыс. кв. метров. На заводе будет трудоустроено около 400 специалистов.

«В настоящее время «Bonum» производит порядка 75 единиц техники в месяц — это бензовозы, битумовозы и цементовозы. Окончание строительства нового здания машиностроительного завода обеспечит производственную мощность около 100 единиц техники ежемесячно. Это позволит усилить позиции компании на российском рынке в сегменте полуприцепов-цистерн, а также выйти на рынок стран ЕС», — отметил заместитель губернатора — министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стоимость завода оценивалась в 700 млн рублей.