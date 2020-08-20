Липецк, 20 августа 2020, 16:40 — REGNUM В рамках реализации национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в Липецкой области АО «Компания Росинка» совместно со специалистами федерального и регионального центров компетенции реализует ряд проектов по внедрению улучшений производственных процессов и повышению производительности труда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Включение в национальный проект придаст дополнительный импульс развитию предприятия. Важно, чтобы липецкие компании повышали свою производительность, улучшали условия труда для людей и увеличивали заработную плату, считает глава региона Игорь Артамонов.
За счет оптимизации внутрицеховой логистики, применения инструментов бережливого производства, улучшения условий работы персонала и исключения непроизводительной работы ожидается рост производительности примерно на треть в течение трех лет. Первые итоги реализации проекта могут быть подведены уже через полгода.
В 2019 году Липецкая область вошла в число 15 пилотных российских регионов, где реализуется национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Его главная цель — стимулирование развития промышленности, рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.