Липецк, , 16:40 — REGNUM В рамках реализации национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в Липецкой области АО «Компания Росинка» совместно со специалистами федерального и регионального центров компетенции реализует ряд проектов по внедрению улучшений производственных процессов и повышению производительности труда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Включение в национальный проект придаст дополнительный импульс развитию предприятия. Важно, чтобы липецкие компании повышали свою производительность, улучшали условия труда для людей и увеличивали заработную плату, считает глава региона Игорь Артамонов.

«Увеличение производительности труда — мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона — существенный фактор финансового благополучия липчан», — заявил Артамонов.

За счет оптимизации внутрицеховой логистики, применения инструментов бережливого производства, улучшения условий работы персонала и исключения непроизводительной работы ожидается рост производительности примерно на треть в течение трех лет. Первые итоги реализации проекта могут быть подведены уже через полгода.

В 2019 году Липецкая область вошла в число 15 пилотных российских регионов, где реализуется национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Его главная цель — стимулирование развития промышленности, рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.