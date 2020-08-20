Москва, , 16:30 — REGNUM Объём международных резервов России за неделю сократился на $10,5 млрд, или на 1,7%, и по состоянию на 14 августа составил $590,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Доллары Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

В комментарии регулятора отмечается, что сокращение показателя произошло «главным образом в результате снижения цен на золото и переоценки активов в резервных валютах на фоне укрепления доллара на мировых рынках в указанный период».

Напомним, на предыдущей неделе международные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд.

По состоянию на 1 августа, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов страны иностранная валюта составляла $435,71 млрд, специальные права заимствования — $6,86 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,86 млрд, монетарное золото — $144,22 млрд.