Сухум, , 16:07 — REGNUM При реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии было большое количество хищений. Об этом, как передает 20 августа ИА «Абхазия-Информ», заявил президент Абхазии Аслан Бжания на совещании с министром экономики Кристиной Озган.

На совещании обсуждались итоги инвестпрограммы на 2017−2019 годы и планы по реализации программы на 2020−2022 годы.

Озган сообщила, что из-за низкого уровня подготовки документов и контроля производства работ при реализации программы были допущены отставания по срокам и ухудшение качества работ. Из-за этого, как сказала министр, придется увеличить расходы для завершения строительства объектов на 65 млн рублей.

Бжания отметил, что деньги, которые направляются на инвестпрограмму, часто расхищают.

«Вы должны придавать реализации проектов серьезное значение и использовать средства России с максимальным эффектом. Мы имеем информацию об огромном количестве нарушений и хищений средств», — сказал президент министру.

Напомним Россия оказывает помощь Абхазии в строительстве важных социальных объектов и инфраструктуры. Инвестиционные программы реализуются более 10 лет. За это время Москва перечислила на них около 40 млрд рублей.