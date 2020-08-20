Москва, , 15:59 — REGNUM На нефтяном рынке 20 августа снова продолжается ценовая «пила», распиливающая любые попытки как сильного роста, так и сильного падения, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня на дневных торгах цены на нефть плавно падают: цена Brent снижается уже на 0,74%, а цена WTI — только на 0,11%. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, заседание которого состоялось вечером 19 августа, больших сенсаций не обеспечил.

Однако наиболее важным итогом вчерашнего заседания стало то, что все его участники подтвердили приверженность условиям соглашения ОПЕК+, только каждая страна понимает их по-разному.

Но в целом за июль участники рынка выполнили сделку на 95%, хотя рынок, видимо, затрудняется оценить эту информацию однозначно. На сегодня ожидается цена нефти марки Brent в интервале $45−46 за баррель», — считает эксперт.

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