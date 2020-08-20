Душанбе, , 15:56 — REGNUM Государственное предприятие «Таджикская железная дорога» (ТЖД) планирует приобрести в России инновационные грузовые, пассажирские и специальные вагоны. Об этом сообщили на странице торгового представительства России в Таджикистане в Facebook.

19 августа торговый представитель России Евгений Кореньков встретился с заместителем министра транспорта Таджикистана Шоистой Саидмуродзода и главой ТЖД Комилом Мирзоалиевым.

Стороны обсудили предоставление ТЖД дополнительных льгот на экспортные перевозки продукции в Россию. Таджикистанская сторона также рассматривает возможность покупки железнодорожной техники и инструментов для её обслуживания.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2020 года объем перевозки грузов железнодорожным транспортом в Таджикистане вырос на 15,6%, до 3,6 млн тонн.

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