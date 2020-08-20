Бишкек, , 15:48 — REGNUM В июле налоговая служба Киргизии собрала более 6 млрд 859 млн сомов (6 млрд 465 млн рублей) налогов, перевыполнив план на 9,9% или на 616 млн сомов (580 млн рублей). Об этом сегодня, 20 августа, на брифинге заявил глава налогового ведомства Кабыл Абдалиев.

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Вместе с тем, с начала года налоговая служба смогла собрать лишь 40 млрд 452 млн сомов (38 млрд 130 млн рублей), что меньше запланированного на 10% или на 4 млрд 489 млн сомов (около 4 млрд 232 млн рублей).

По словам председателя налоговой службы, из-за введенного в начале года карантина по коронавирусу бюджет Киргизии в январе — мае 2020 года недополучил около 6 млрд 418 млн сомов (6,05 млрд рублей) налогов.