Мурманск, 20 августа 2020, 15:50 — REGNUM Секретарь Мурманского регионального отделения «Единой России», губернатор Андрей Чибис предложил разработать программу льготной ипотеки для жителей арктических территорий.
По его словам, на Дальнем Востоке льготная ипотека дает серьезный эффект.
«Если сделать для Арктики двухпроцентную ипотеку, то уровень стабильного спроса, который сегодня и так растет, даст финансовую возможность реализовывать большие жилищные проекты», — сказал Чибич в рамках совещания по развитию жилищного строительства, прошедшего на площадке партии.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока с января по май 2020 года выдали ипотечных кредитов на сумму более 81 млрд рублей. Отметим, средняя ставка ипотечных кредитов достигла отметки 6,6%. В мае 2019 года она составляла 10,6%.
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