Мурманск, , 15:50 — REGNUM Секретарь Мурманского регионального отделения «Единой России», губернатор Андрей Чибис предложил разработать программу льготной ипотеки для жителей арктических территорий.

Арктические просторы Цитата из х∕ф «Территория». Реж. Александр Мельник. 2015. Россия

По его словам, на Дальнем Востоке льготная ипотека дает серьезный эффект.

«Если сделать для Арктики двухпроцентную ипотеку, то уровень стабильного спроса, который сегодня и так растет, даст финансовую возможность реализовывать большие жилищные проекты», — сказал Чибич в рамках совещания по развитию жилищного строительства, прошедшего на площадке партии.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока с января по май 2020 года выдали ипотечных кредитов на сумму более 81 млрд рублей. Отметим, средняя ставка ипотечных кредитов достигла отметки 6,6%. В мае 2019 года она составляла 10,6%.

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