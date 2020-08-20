Сеул, , 15:49 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса и закрытием границ в КНДР зафиксировали сокращение товарооборота с Китаем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

Согласно опубликованным данным, в первой половине 2020 года товарооборот между КНДР и Китаем сократился на 67%, до $412 млн.

Известно, что экспорт товаров из Северной Кореи в КНР сократился на 72,3%, до $29 млн, а импорт из Китая — на 66,5%, до $383 млн.

Отмечается, что в марте и апреле текущего года, когда КНДР закрыла границы товарооборот между странами упал на 91,3% и 90% соответственно. Однако после частичного возобновления торговли в мае сокращение составило 76,9%, в июне — 57,1%.

Эксперты предполагают, что в случае, если пандемия коронавируса продлится до конца года, экономику КНДР ждёт сильнейший удар.