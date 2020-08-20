Киев, , 16:03 — REGNUM Николаевский специализированный порт «Ольвия» был передан катарской компании QTerminals, которая будет управлять им в течение 35 лет. Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 20 августа в своём Telegram-канале.

«Всего за 35 лет концессии будут привлечены к 17,3 млрд гривен (более $633 млн — ИА REGNUM) инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объёму инвестиция после «Криворожстали» и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости», — прокомментировал он.

Министр рассказал детали сделки. По его словам, ежегодный концессионный платёж будет составлять не менее 80 миллионов гривен, или почти $3 млн, что в 16 раз больше, чем прибыль порта за 2019 год.

Катарская компания также обязалась обеспечить минимальный объём перевалки грузов в размере 2,55 млн тонн в год, построить новые объекты недвижимости на территории порта и в течение шести лет гарантировать занятость коллектива предприятия.

Криклий отметил, что следующим в концессию Украина передаст порт Черноморск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фонд государственного имущества Украины оценил возможную прибыль от приватизации спиртзаводов страны в 2 млрд грн или $73,2 млн.

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