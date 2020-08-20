Москва, , 15:50 — REGNUM Составлен список из пяти лучших моделей автомобилей по цене свыше 3 млн рублей, которые представлены на авторынке России. Рейтинг обнародован на портале 110km.ru.

Возглавляет список седан Volvo S60, стоимость которого составляет от 2,49 до 3,64 млн рублей. Эти модели предпочитают за счет их комфортабельности и безопасности.

На второй строчке — кроссовер Audi Q3. Диапазон цен на эту немецкую модель составляет от 2,42 до 3,82 млн рублей. Уже начальная версия этого кроссовера имеет цифровую приборку, мультимедийную систему MMI Radio plus с поддержкой Bluetooth, кондиционер, светодиодные фары, подогрев передних сидений, датчики света и дождя и 17-дюймовые колесные диски.

Третье место занимает Infiniti QX50 (стоит от 2,995). Базовая комплектация этого авто идет с восемью подушками безопасности, двухзонным климат-контролем, электропакетом передних сидений, отделкой из эко-кожи и имеет два экрана мультимедиа, кнопку запуска мотора, светодиодную оптику и колесные диски на 19 дюймов.

Замыкают рейтинг BMW X2 и Mercedes-Benz C-Class.

Напомним, в первом полугодии 2020 года самым популярным автомобилем премиум-сегмента в России стал Lexus RX.

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