Нижний Новгород, , 15:41 — REGNUM Главгосэкспертиза одобрила проект строительства онкоцентра в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба учреждения.

На базе центра будет оказываться специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь пациентам с онкологической патологией, проводиться поисковые и прикладные, клинические научные исследования в области развития передовых медицинских технологий диагностики, лечения и профилактики предопухолевой и опухолевой патологии. Также здесь будут проходить подготовку и переподготовку медицинские кадры.

Планируется, что ежегодно в новом онкоцентре смогут лечиться до 30 тыс. пациентов из Нижегородской области и 3 тыс. — из других регионов.

Новый онкологический центр планируют построить в поселке Новинки в Нижнем Новгороде в два этапа — в 2021—2024 годах и второй в 2024—2025 годах.

Проектировало новый центр московское АО «Гипроздрав», стоимость контракта 39 млн. рублей. Стоимость строительства центра оценивается в 9,5 млрд рублей — за счет федерального и областного бюджетов с привлечением на втором этапе средств частных инвесторов, а также в рамках реализации государственно-частного партнерства.

Онкоцентр будет состоять из шести блоков. В стационаре запланировано 260 хирургических и 160 терапевтических коек в 8 отделениях