Севастополь, , 15:10 — REGNUM Яхтенный туризм в Севастополе должен и может развиваться, а привлечение инвесторов — дело техники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 20 августа на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

О работе по развитию яхтенного туризма президенту рассказала выпускница программы — вице-губернатор Севастополя Мария Литовко. Она отметила, что на данный момент реализован первый этап программы развития яхтенного туризма, основная работа ещё предстоит — это и совершенствование законодательства, и собственно создание инфраструктуры, для чего нужны инвесторы. Владимир Путин отметил, что, несмотря на препятствия в виде санкций, бизнес пойдёт в Севастополь — если увидит перспективы.

«Для инфраструктуры нужно привлекать инвесторов. К сожалению, нам создают препоны, санкции, но нужно создавать условия для инвесторов. И как только будет понятно для бизнеса, что отдача будет, будет и результат», — выразил уверенность Путин.