Москва, , 15:08 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отменить плату за выпуск и обслуживание карты «МИР», передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа.

Банковские карты Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

«Для карты «МИР» нужно отменить как любые банковские комиссии, так и плату на выпуск и обслуживание карт. В настоящее время каждое кредитное учреждение определяет их размер самостоятельно», — заявил Миронов.

По его мнению, государство должно предоставить национальной карте ряд преимуществ, которые сделают ее более привлекательной для населения.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме подготовят соответствующие изменения в закон «О национальной платежной системе», пообещал Миронов.