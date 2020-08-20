Москва, , 15:06 — REGNUM В России кредиторы стали более консервативными и осторожнее смотрят на оценку кредитного риска потенциального заемщика, сознательно проверяют уровень долговой нагрузки, чаще используют персональные кредитные рейтинги для оценки заемщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа рассказал заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что российские банки выдали в июле 2020 года на 30,7% меньше потребительских кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Возможное сокращение выдачи потребительских кредитов в России скажется на потребительском спросе. Люди могут перейти на потребление менее статусных товаров, отказаться от дорогостоящих приобретений, изменить набор потребляемых продуктов питания, — отметил Цыганов. — Все это наблюдалось и ранее, но не было столь связано с кредитованием, так как кризисы 1990-х — 2000-х гг. проходили на фоне довольно низкого распространения потребительского кредитования в России. Сейчас ситуация другая, и производителям, торговым сетям, ориентировавшимся на продажу товаров в кредит, нужно учесть существенную вероятность снижения потребительского спроса из-за невозможности или понимания нежелательности получить кредит потенциальным потребителем».

Как подчеркнул Цыганов, видимый потребителем восстановительный рост приводит к росту уверенности в завтрашнем дне, желанию приобрести и пользоваться товарами или услугами уже сегодня.

«Часто это возможно только за счет кредита. Поэтому можно ожидать роста потребительского кредитования, сопоставимого или даже большего, чем темы роста экономики», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов объяснил, что проблема, которая сложилась в РФ, состоит не в росте кредитования граждан, а в закредитованности определенных категорий населения — жителей небольших городков, сел, неблагополучных пригородов больших городов.

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