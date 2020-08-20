Москва, 20 августа 2020, 15:06 — REGNUM В России кредиторы стали более консервативными и осторожнее смотрят на оценку кредитного риска потенциального заемщика, сознательно проверяют уровень долговой нагрузки, чаще используют персональные кредитные рейтинги для оценки заемщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа рассказал заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что российские банки выдали в июле 2020 года на 30,7% меньше потребительских кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Как подчеркнул Цыганов, видимый потребителем восстановительный рост приводит к росту уверенности в завтрашнем дне, желанию приобрести и пользоваться товарами или услугами уже сегодня.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов объяснил, что проблема, которая сложилась в РФ, состоит не в росте кредитования граждан, а в закредитованности определенных категорий населения — жителей небольших городков, сел, неблагополучных пригородов больших городов.
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