Париж, , 14:55 — REGNUM В июле во Франции было продано 178 982 автомобиля — на 3,9% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Французская торговая палата (CCFA).

Машины автомобильной марки Renault стали самыми продаваемыми в июле 2020 года во Франции. В прошлом месяце на авторынке Франции была продана 33 481 единица Renault. Этот результат на 41,5% превосходит июльские продажи прошлого года.

На втором месте в марочном рейтинге Peugeot, чьи продажи во Франции выросли в июле на 6,3%, до 32 737 экземпляров. Замыкает тройку лидеров Citroen с результатом 15 836 проданных авто (-20,1%).

Четвертое и пятое места списка занимают соответственно Dacia (11 397 ед.; +14,8%) и Toyota (10 959 шт.; +15,1%).

Ранее стало известно, что большая часть, представленных в России, автомобилей французской марки Renault подорожала на 6−18 тысяч рублей.

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