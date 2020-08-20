Москва, 20 августа 2020, 14:51 — REGNUM Проблема, которая сложилась в РФ, состоит не в росте кредитования граждан, а в закредитованности определенных категорий населения — жителей небольших городков, сел, неблагополучных пригородов больших городов. Об этом 20 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансовый университет при Правительстве РФ Александр Цыганов.
Экономист подчеркнул, что зачастую потребительский кредит берется под влиянием обстоятельств: очень хочется ту или иную вещь, прибор, продавец убеждает, что нет процентов и все очень надежно и т. д.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что население РФ все активнее берет потребительские кредиты, загоняя себя в долговую яму.
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