Москва, , 14:51 — REGNUM Проблема, которая сложилась в РФ, состоит не в росте кредитования граждан, а в закредитованности определенных категорий населения — жителей небольших городков, сел, неблагополучных пригородов больших городов. Об этом 20 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансовый университет при Правительстве РФ Александр Цыганов.

«Нужно понимать, что в самих выплатах в 100 тысяч рублей в месяц нет ничего плохого, если остается достаточно денег для привычной жизни, — подчеркнул он. — Но в некоторых случаях выплаты и в три тысячи рублей станут критичными, так как оставшийся доход будет меньше прожиточного минимума. Беспокоиться нужно именно в этих случаях, которые давно уже не редки в небольших городах и селах России, где достаточно небогатое население влезает в долги для приобретения смартфонов, одежды, текущего потребления».

Экономист подчеркнул, что зачастую потребительский кредит берется под влиянием обстоятельств: очень хочется ту или иную вещь, прибор, продавец убеждает, что нет процентов и все очень надежно и т. д.

«Опасность в том, что человек не продумывает последствий и принимает решение ситуативно, под влиянием момента. Потом оказывается, что выполнены не все условия, вовремя не внесен платеж и т. д., а после приходится оплачивать уже другую процентную ставку», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что население РФ все активнее берет потребительские кредиты, загоняя себя в долговую яму.

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