Тбилиси, , 14:57 — REGNUM Семья самого крупного в Грузии бизнесмена и лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили выделит деньги на возведение храма в курортном поселке Абастумани. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба патриархата Грузинской православной церкви (ГПЦ).

«Семья Бидзины Иванишвили профинансирует строительство храма Преображения в Абастумани», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что вчера, в день праздника Преображение, отведенное под строительство храма место освятил митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор (Чуадзе). Сообщается, что он выразил благодарность семье Иванишвили.

Напомним, согласно опросу, проведенному в июле в Грузии Международным республиканским институтом США, 85% респондентов заявили, что доверяют ГПЦ. Более высокий рейтинг только у грузинской армии.