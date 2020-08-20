Киев, 20 августа 2020, 14:46 — REGNUM За время карантина на Украине статус безработного официально получили почти 432 тыс. человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости (ГЦЗ) Украины.

Эрнст Нойшуль. Безработные (фрагмент). 1931
Эрнст Нойшуль. Безработные (фрагмент). 1931
«С начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) статус безработного получили 431,8 тыс. лиц, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказали в центре занятости.

В пресс-службе отметили постепенное снижение числа людей, обращающихся в ГЦЗ. Если в апреле 2020 года статус безработного получили 49 тыс. человек, то в июле — 68 тыс.

Как сообщало информационное агентство УНИАН, по мнению опрошенных журналистами экспертов, реальная безработица на Украине составляет 2,7−2,8 млн человек. Не исключено, что ситуация может ухудшиться осенью, если начнётся вторая волна карантина.

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