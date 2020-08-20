Киев, , 14:46 — REGNUM За время карантина на Украине статус безработного официально получили почти 432 тыс. человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости (ГЦЗ) Украины.

Эрнст Нойшуль. Безработные (фрагмент). 1931

«С начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) статус безработного получили 431,8 тыс. лиц, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказали в центре занятости.

В пресс-службе отметили постепенное снижение числа людей, обращающихся в ГЦЗ. Если в апреле 2020 года статус безработного получили 49 тыс. человек, то в июле — 68 тыс.

Как сообщало информационное агентство УНИАН, по мнению опрошенных журналистами экспертов, реальная безработица на Украине составляет 2,7−2,8 млн человек. Не исключено, что ситуация может ухудшиться осенью, если начнётся вторая волна карантина.

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