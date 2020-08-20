Стокгольм, , 14:38 — REGNUM В настоящее время продажи подержанных автомобилей в Швеции набирают обороты. Однако спрос на аренду автомобилей ослабевает, как показывают данные сайта продаж Blaocket. Причина такого поведения шведских покупателей объясняется желанием приобрести собственный автомобиль, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 20 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»

«Кривая продаж имеет четкое совпадение с течением пандемии коронавируса. Продажи автомобилей растут, а вот лизинг сокращается, что означает тренд на смену владельца автомобиля», — объясняет менеджер Blocket по связям с общественностью Теро Марьямяки.

По его словам, пандемия коронавируса заставляет многих жителей Швеции задуматься о покупке собственного автомобиля, так многие не все больше не хотят тесниться в общественном транспорте, тем самым подвергаться риску заражения коронавирусом.

В основном на Blocket ежегодно продаются около полумиллиона автомобилей в год. Этим летом веб-страницы сайта с объявлениями продажи автомобилей посетили на 25% потенциальных покупателей больше, чем летом 2019 года.