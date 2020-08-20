Москва, , 14:22 — REGNUM Предложение об отмене транспортного налога и аккумуляции средств на содержание дорог исключительно через акцизы могло бы быть актуальным 10−20 лет назад, но уже таковым не является, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 20 августа, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.

Автомобильное движение Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы Андрей Барышев («Единая Россия») внес в парламент законопроект об отмене с января 2021 года транспортного налога и возмещения выпадающих доходов за счет повышения акцизов на топливо.

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« Роман Евгения Замятина выглядит чуть более реалистическим, чем предложение об отмене транспортного налога.

Дороги у нас содержатся из нескольких источников. Два основных — это транспортный налог и акциз, который вшит в стоимость топлива.

При этом те, кто использует газомоторное топливо, акциз не платят — это было сделано для стимулирования перехода на газ. Не платят его и владельцы электромобилей. И очевидно, что с каждым годом автомобилей, которые используют бензин и дизель, будет становиться все меньше, а автомобилей на электричестве и газе — все больше. Дорог при этом меньше не станет, и автомобили будут продолжать их изнашивать.