Москва, , 14:22 — REGNUM Развитие индивидуального жилищного строительства потребует изменения законодательства и создание банка типовых проектов под ИЖС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа, об этом заявил замглавы Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Строить частные дома необходимо, только обеспечив безопасность средств граждан. Речь идет о различных льготных ипотечных программах, механизмах господдержки», — отметил Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам развития жилищного строительства.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» еще на пять лет, до 2026 года.