Москва, , 14:19 — REGNUM Из-за падения доходов населения РФ долговая нагрузка на него растет, а банки снижают выдачу кредитов наличными и выдачу кредитных карт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«Потребительские кредиты — это совершенно нормальная история, людям во многих странах мира необходима помощь банков для совершения таких больших покупок, как дом, автомобиль, бытовая техника. Напротив, тот факт, что население готово совершать дорогостоящие покупки, говорит о том, что у людей достаточно стабильная ситуация, чтобы ежемесячно платить по кредиту. Но из-за падения доходов долговая нагрузка растет, а банки снижают выдачу кредитов наличными и выдачу кредитных карт», — сказала Кошелева.

Она отметила, что в апреле и мае 2020 года российские банки столкнулись с невыплатами.

«Выход в первую просрочку показал рост в 1,3−1,5 раз. Банки на 40% сократили выдачу ипотек, а уровень одобрения заявок на потребительские займы опустился на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — подчеркнула эксперт.

По ее мнению, есть основания полагать, что закредитованность граждан будет оставаться на данном уровне за счет снижения процента одобрения заявок. Однако долговая нагрузка (процент выплат кредитов с дохода) продолжит расти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спрос на кредитование обгонит темпы роста экономики РФ.

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