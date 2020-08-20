Москва, 20 августа 2020, 14:19 — REGNUM Из-за падения доходов населения РФ долговая нагрузка на него растет, а банки снижают выдачу кредитов наличными и выдачу кредитных карт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.
Она отметила, что в апреле и мае 2020 года российские банки столкнулись с невыплатами.
По ее мнению, есть основания полагать, что закредитованность граждан будет оставаться на данном уровне за счет снижения процента одобрения заявок. Однако долговая нагрузка (процент выплат кредитов с дохода) продолжит расти.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спрос на кредитование обгонит темпы роста экономики РФ.
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