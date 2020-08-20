Москва, , 14:16 — REGNUM Если граждане РФ массово не смогут выплачивать кредиты, банки будут вынуждены обратиться к государству, которому придется перекупать эти задолженности и реструктурировать их для решения ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«Уровень закредитованности населения России вышел на новый исторический рекорд: долговая нагрузка достигла 11%, как заявляла глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Безусловно, подобная статистика связана с кризисным моментом: во время карантина доход многих семей упал, многие жители страны потеряли работу, — отметила Кошелева. — Безработица в июле достигла максимума за восемь лет и составила 6,1 от рабочей силы, число безработных достигло 4,5 миллионов человек. Долговая нагрузка достигает 10% от процента дохода жителей РФ, на начало апреля каждый четвертый заемщик (23%) оказался в положении, когда банку надо отдавать больше 80% доходов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, у каждый второго жителя России есть банковский кредит, а каждый третий вынужден платить по двум займам.