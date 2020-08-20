Душанбе, , 14:07 — REGNUM Объем перевозки грузов железнодорожным транспортом в Таджикистане по итогам января — июля 2020 года вырос на 15,6%, до 3,6 млн тонн. Об этом сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

Товарный поезд Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

За отчетный период всеми видами транспорта перевезено 46,4 млн тонн, что на 1,1% меньше, чем годом ранее. Перевозки автомобильным транспортом сократились на 2,2%, до 42,9 млн тонн.

Перевозки грузов воздушным транспортом сократились на 42%, до 400 тонн. Пассажирские перевозки сократились на 9%, до 354 млн пассажиров. Автомобильным транспортом перевезено на 9% меньше пассажиров, железнодорожным транспортом — на 21,5%, самолетами — 62%.

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