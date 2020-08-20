Москва, , 14:01 — REGNUM В России в июле 2020 года количество выданных автокредитов восстановилось до докризисного уровня. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Всего за прошлый месяц, согласно документу, банки выдали около 70 тыс. автокредитов, что на 18% больше, чем в июне нынешнего года. Это также на 2% больше, чем в июле прошлого года.

Общая сумма выданных средств составила 58,4 млрд рублей — на 23% больше, чем в июне 2020 года и на 3% больше, чем в июле 2019 года.

При этом с января по июль нынешнего года число выданных автокредитов в России сократилось на 14% (11% по объему) по сравнению с таким же периодом прошлого года.

«Выдачи автокредитов после резкого падения в карантинные месяцы формально восстановились до прошлогодних значений. Однако рост новых выдач во многом обеспечили жители столицы», — отметил гендиректор ОКБ Артур Александрович.

Напомним, в июле текущего года оборот с продажи новых машин на авторынке России составил 231,3 млрд рублей, что превышает оборот, зафиксированный на рынке в июне нынешнего года (168 млрд рублей).

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